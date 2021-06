Lugejakiri | Sõidutan meest, lapsi ja mehe vanemaid, sest mees ei taha juhiluba teha 

„Mina tegin juhiload ära juba keskkoolis, aga minu mehest läks see mingil kummalisel põhjusel mööda. Nüüd oleme keskealised ja juba kümme aastat oleme elanud rütmis, et autoga seonduv on minu rida. Mina käin ülevaatusel, ostan rehvid, lasen need vahetada, muretsen õli ja lasen vahetada ja kõik muu. See selleks, aga palju enam on mind häirima hakanud see, et olen kodus nagu taksojuht,” kurdab 43aastane Riina.

„Viin lapsed kooli ja lasteaeda, et siis mõnikord veel mees tööle ära visata. Mõnikord läheb ta bussiga – õnneks! Kui poodi lähme, siis ei viitsi keegi jala minna, vaid autoga. Kui lähme külla, siis lähme autoga ja mina olen jälle valves ja roolis. Isegi aastavahetusel! Ja nagu sellest kõigest vähe oleks, siis pean ka mehe ema ja isa sõidutama. Küll arstile, poodi, koeraga arstile, sugulaste juurde ja mida kõike veel. No see ei olegi niivõrd raske, sest teiste aitamise vastu pole mul midagi, aga see kogus läheb liiale. On olnud päevi, mil ma töölt vaba, aga istun autoroolis, et kõik teised saaks oma toimingud tehtud. No kuna mina siis puhkan?! Keegi isegi ei hooli sellest, sest see sõidutamine pole nagu midagi. Aga mina olen ju kinni ja ei saa enda huvidega toimetada. Enda aias tahab umbrohi jube naabrite juurde kolida, sest meile ei mahu enam aeda ära. No ja aega ei ole, sest minu vabadeks päevadeks planeerivad kõik igasugu üritusi, mis eeldavad minu roolis olemist,” selgitab Riina.

Naise sõnul on ta mehega korduvalt rääkinud, et ta võiks load ära teha.

„Ta ei võta vedu. Vahepeal leiab põhjendusi, miks ei ole hea aeg. Näiteks praegu pole piisavalt raha selleks väljaminekuks, tööl kiire või väsinud. No ja puhkust ei taha ta ka selleks raisata. Ja mul ju load, et kas on vaja raha ikka raisata. No on küll, aga ta ei saa mu jutust ikka aru vist. Ma ei jaksa – ma ei taha neid pidevalt sõidutada! Kui ta teeks load, siis saaks ta ise oma vanemaid aidata või mõnikord lapsi aeda ja kooli viia. Mõnikord kasvõi mulle tööle vastu tulla. Mul ühel sõbrannal sama jama, et mees ei tee juhiluba. Vist samamoodi naudib mugavust, aga minul on nüüd piir ees. Aitab! Kuidas ta lubadeni jõuab- seda veel ei tea, aga peab saama!”