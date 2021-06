Lugejakiri | Võõras naine tahtis saunas mu selga pesta 

„Rääkisime trennist ja koroonast, aga ka varasematest kogemustest treenerite, trennide ja spordiklubidega. Täiesti tavaline jutt ja ei midagi erilist. Mingi hetk viis koroona meid ka teiste teemadeni ja nentisime mõlemad, et kadunud trenniaasta annab senini tunda. Ütlesin, et tundsin saunast ja dušist puudust, sest kodus mul väike vannituba, kus erilist mõnulemist ja vee laristamist ei toimu. Ja kuidagi huumorit kasutades mainisin, et trennis tüütu see, et selga ei saa ise küürida. Ta nentis kah, et tema kah sellega hädas, misjärel tegi ootamatu pakkumise. Et võime ju üksteist abistada ja pärast seljad puhtaks pesta. Ma nalja jagan küll, aga siis jäin korra sõnatuks. Tekkis kummaline vaikus, mis häiris veelgi enam. Üritasin ameerikalikult keep smiling olla ja nalja teha, et igal inimesel peaks trennis olema oma pesukaaslane. Hetk hiljem tundsin, et panin selle naljaga küll ämbrisse. Ja järgmisena ta juba pakkus, et mis me siin saunas enam, et lähme ja küürime end siis puhtaks,” kirjutab Madli, et kangestus lavale, kui võõras kaaslanna juba pesuruumi suunas minema hakkas.