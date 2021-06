Lugejakiri | Pettunud naine: mina ostan mehele asju, aga tema mulle ei midagi 

„Mina ostan mehele asju, aga tema mulle ei raatsi väga midagi osta. Kui mul mõnikord on vaja, et ta tooks mu mõne paki välja või midagi, siis ütleb kohe ette, et ega ta ei tea, kuidas tal rahadega jääb. No ma maksan alati tagasi. Mina olen ka see, kes maksab meie kinod, teatrid ja arved restoranis. Mõned üksikud korrad aastas kannab need mees ise. Ta pole halb ega midagi, aga pigem kannab endas suhtumist, et tema raha on tema oma, aga minu raha on meie oma. Eks ma olen ka pehmo ja mõnikord ongi mul tunne ja tahtmine talle midagi osta. Temal sellist tunnet ei teki, aga ma ikkagi nagu ootaks seda vastu. Kasvõi korra aastas oleks ju tore,” arutleb naine.

„Ta ütleb lihtsalt, et on selline ja ei oska kuidagi teisiti olla. Ta on muidu hooliv ja hoiab mind, aga ei oska seda kuidagi teisiti väljendada. On vist pigem seda tüüpi mees, et lihtsad asjad on tema jaoks märgilised. Oleme kaks aastat koos olnud, aga ikkagi harjumatu. Mu eelmine kaaslane pidas igat tähtpäeva eriliseks, mistõttu olen harjunud teistsuguse poputamisega. Võibolla ka seetõttu tekib minus ebameeldiv tunne, et äkki ta ei hooligi minust piisavalt. Kuigi mõistus ütleb, et ega asjad ei määra tundeid. Ja samas igatsen tähelepanu, et midagi võiks ju ikka mulle justkui kingiks osta,” ei ole Elina suhtega veel kohanenud ja tunnistab, et üritab meest seoses sellega natuke muuta.