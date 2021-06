Lugejakiri | Vibraator rikkus õhtusöögi! 

„Surin oli piisavalt kõva, et kõigi tähelepanu köita. Elama puumajas, mistõttu esiti mul isa kohe arvas, et naabrid teevad remonti. Imestas veel, et sellise kuumaga keegi jaksab. Aga surin tuli täpselt meie kõrvalt, kus naabreid ei ole, vaid on meil köök. Mind ennast pani ka see heli imestama, sest ei leidnud ühtegi sobivat põhjendust sellele. Surin jätkus ja ma otsustasin kummutit kontrollida. Meil on seal sees nõud ja ka mõned väiksemad kodumasinad. Näiteks mikser ja blender. Aga pole ju võimalik, et nad ilma elektrita tööle hakkaks,” Liisa sõnul olid selleks ajaks kõigil huvi juba meeletult tõusnud.