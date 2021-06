Lugejakiri | Kuumast vaevatud: põrandaid saab pesta ainult alasti! 

„Mulle tundub, et see piinav kuumus on kestnud juba kuid. Kuigi eriti hull on olnud see kõigest nädala, aga ma ei suuda enam. Ei saa magada, süüa ega midagi muud asjalikku teha. Lihtsalt istud ja ootad, et kuumus mööduks. Kui ventilaatorit toas poleks, siis ei saaks öösel tundi kah magad,” kurdab 40aastane Sirle.

„Õnneks on mul puhkus, mistõttu saangi kodus vedeleda. Aga kas ma puhata saan- ei! Kogu see jama on mu nii ära väsitanud ja higistamine on lõputu. Ma tunnistan ausalt, et riideid ma enam ei kanna. Alles enne jaani koristasin maja ja täitsa alasti! Põrandaid saabki pesta ainult ihualasti! Ja ikka olin märg nagu kalts! Nagu tiigist oleksin tulnud, kuigi tegelikult astusin pärast põrandate pesu kohe tiiki,” selgitab Sirle.

Sirle sõnul loodab ta, et keegi ootamatult külla ei tule.