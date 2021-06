Kuulsused soovitavad: kileta end saledamaks! 

Foto: tootja

Kui päevitusrandid ei ole sinu teema, tee tutvust Smarttani läbipäevituvast kangast rõivastega. Ah et mis see veel on? Põnev kraam, ausalt! Esiteks on see väga kerge. Teiseks laseb nahale ligi kuni 80% päikesekiirgust. Lisaks on see hästi vormuv, veniv ja laseb nahal hingata ning kuivab pärast ujumist ülikiiresti. Valikust leiab loomulikult rannarõivaid, aga ka kleite, pükse, retuuse ja spordiriideid.