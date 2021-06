Luisa Rõivas ajab end supervormi: ujumist ja jalgrattasõitu ma naudin, jooksmist ma endale meeldivaks mõelda ei suuda 

Foto: Laura Strandberg Stilist: Aulikki Puniste Meik: Kaia Triisa

Saatega „Eesti otsib superstaari“ tuule tiibadesse saanud lauljatar Luisa Rõivas on laulmisele taas korraliku hoo sisse lükanud. Hiljuti avaldas ta koos noore räppari Sämiga suvise pala „Õnn on, et leidsin“. Ent Luisa on tegus mujalgi!