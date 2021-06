AVATUD MEEL VIIB SIHILE! Viis nippi, kuidas tutvumisportaalides rohkem silma jääda 

1. Vaata üle oma profiil

2. Laienda partneri otsingu kriteeriumeid

Psühholoogid nõustuvad, et suuremas osas on õnneliku suhte aluseks tugev sõprussuhe. Küsi endalt, kas Sa otsiksid endale sõpra, kes on kindlas vanuses? Kui Sul on praegu määratud vanusevahemikuks näiteks 35–40, siis miks mitte seda laiendada ja proovida tutvuda inimestega, kes on vanuses 30–45? Või kui naised on märkinud vanuse piirmääraks väga täpselt 50–55, siis miks mitte tõsta see 60le?

Just see on põhjus, miks mõned kasutajad soovivad tutvumisportaalides enda vanust nooremaks luisata. Kuna paljud on hingelt noored ja mitmete hobidega, tunnevad nad, et sooviksid tutvuda endast nooremate inimestega ega ole vanusenumbri suhtes nii jäigad. Samas ei mahu nad vastaspoole vanuseradarisse ja nii jäävadki toredad tutvused loomata. Midagi halba ei saa tingimuste suurendamine teha – armastus ei küsi kellegi vanust!

3. Eemalda kaaslase pikkuse nõue

Paljudes tutvumisportaalides tuleb sisestada enda pikkus ning on võimalik teada anda ka ootusest kaaslase pikkuse suhtes, kuid kas see on mõistlik? Kui jällegi mõelda, et õnnelik armusuhe tähendab suuremas osas õnnelikku sõprussuhet, siis kas valiksid sõpra pikkuse järgi? Vaata, mis juhtub, kui eemaldad pikkuse nõude. Võibolla on Sinu kaaslane soovitust mõne sentimeetri võrra lühem, aga kas Sa oled valmis 2 cm pärast armastusest loobuma? Raske uskuda.