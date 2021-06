Dilaila kolumn | „Õpime kaastöötajaid lähemalt tundma!“ 

See ei tähenda aga, et kolleegidega vaba aja veetmisest täielikult pääseb. Nimelt kutsus mu ülemus minu ja mu kuti ning veel paar paarikest enda juurde grilliõhtule. Ootasin eksklusiivset koosviibimist, millest ka ehk mõned kuud hiljem ametikõrgendus välja pigistada. Ning loomulikult võimalust uut Ralph Laureni kleiti demonstreerida.

Kui kohale jõudsime, tuli boss uksele, särk pooleldi püksist väljas ja rinnakarvad nööpide vahelt paistmas, ilmselgelt purupurjus. Pidime teda toetama, et ta ühes tükis esikust kööki jõuaks. Teel aga pillas ta minu toodud muffinid põrandale. See tegi talle nii palju nalja, et ta langes naerukrampides põrandale. Vaatasime kutiga teineteisele otsa ning mõtlesime, kui vara oleks sobiv lahkuda.