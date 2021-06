Näpud tööle! Valmista endale ise moodsad ehted 

Ei teagi, kas praegusele ehtemoele on inspiratsiooni andnud viljakas loodus või muretu lapsemeel, igatahes on see enneolematult mänguline ja kirev. Kes soovib, ostab ehted poest, kuid samahästi võib need ka ise valmis nokitseda. Valmistamiskomplekte on saada lugematul arvul, saagu suveõhtud moodsalt sisustatud!