Evelin Võigemast: lapsed peavad saama koos olla mõlema vanemaga 

Võigemasti sõnul ei ole midagi olulisemat armastavatest suhetest ning jagab usku jagatud vanemlusse. „Oleme mõlemad Priiduga (Võigemast, toim) arvamisel, et lapsed peavad saama koos olla mõlema vanemaga, see on oluline ja vajalik, ja õnneks on meie lastel selles osas väga hästi,” lausub Evelin väljaandele .

Evelini sõnul on hädavajalik hoida fookuses laste heaolu. „Kõige olulisem lahkumineku juures on hoida nii palju kui võimalik laste turvatunnet. Et nad kasvaksid üles teadmisega, et mõlemad vanemad armastavad neid ja nende perekond on endiselt perekond,” räägib näitleja.