„Kui elu on pakkunud võimaluse olla kellegi jaoks Bella Donna, siis olge õnnelik ja nautige!" 

„Ka suure armastuse puhul on mul tekkinud ühel hetkel tunne, et nüüd aitab – kotid kokku ja minema enne, kui sind ära süüakse või sina kellegi ära sööd. Ja asi ei ole üldse selles, et tegemist oleks paha inimesega või tahtliku suhte mürgitamisega. Heeringas ja vahukoor meeldivad mulle mõlemad, kuid koos ma neid ei soovi. Lihtsalt alguses püütakse arvestada teise poole soove ning surutakse maha oma kultuurilisi põhimõtteid ja muudetakse elustiili, kuid lõpuks väsitakse pingutusest ja kompromissidest ja siis hakkab võitlus, kes keda. See võitlus ei käi mitte inimeste, vaid nende tõekspidamiste ja hoiakute vahel. Seda enamasti ei mõisteta ja inimesed kaklevad isiksuse tasemel,“ mõtiskleb Katrin Aedma.



Kultuurilised erinevused, nii need, millega on lihtne leppida, kui ka need, mida on keerulisem aktsepteerida, tulevad Aedma hinnangul välja alles siis, kui koos on elatud vähemalt aasta. „Enne seda võite olla aastaid kohtunud, koos reisinud, kuid igapäevaelus ja väljakutseid esitavates tingimustes, milleks enamasti on ikka majanduslikud küsimused, tekivad arusaamatused – kes ja kui palju raha peaks koju tooma jne. Inimestel peab olema loomupäraselt super hea klapp, et siis koos läbi raskuste minna ja kooselu jätkata. Loomulikult võib koos hoida ka hirm suhet lõpetada, sest mida teised siis arvavad, tunne, et olen ebaõnnestunud, lapsed, sõltuvus ja nii edasi.“



„Tegelikult ei ole ju vahet, kas mees on välismaist päritolu või nii-öelda kodukootud. Näiteks kui suhtesse ilmuvad vägivalla märgid, siis tuleb igal juhul tagasi vaatamata põgeneda. Eks igal naisel on ka omad „punased jooned“, mille ületamisel on ta valmis suhte lõpetama – on see siis petmine, lugupidamatu suhtumine, naise kulul elamine (muinasjutud õnnetust rahakaotusest jne), suhtega kaasnevatest kohustustest kõrvale hiilimine. Pole vahet, kas teid petab eestlane või näiteks türklane. Kui olete otsustanud, et mingi käitumine teile ei sobi, siis ei sobi see ju ühegi mehe puhul,“ tõdeb pereterapeut Ilona Gassmann. „Selle hirmu pärast, et äkitselt muutub mees viie aasta pärast tõsiusklikuks, ei tasu küll praegu elamata jätta. Me keegi ei tea, milline on maailm viie aasta pärast. Garantiid, et täna loodav suhe siis alles on, ei anna teile niikuinii keegi. Kõige parem garantii ongi mõlema partneri pühendumine suhtele,“ lisab ta.