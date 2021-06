„MÕTTEKOHT“ | Ühe insuldist paranemise lugu: "35-aastasena keeldud vaatamata kõikidele märkidele uskumast, et sul on insult" 

Mõned haigused võivad meid tabada sõna otseses mõttes nagu välk selgest taevast. Insult, mis on maailmas südamehaiguste järel sageduselt teine surma põhjustaja ning suurim invaliidsuse tekitaja, on üks selline.

Nagu välk selgest taevast tuli see ka Veronikale, kes hommikul Tallinnasse lähetusse sõitma asutades tundis küll peavalu, kuid pani selle magamata öö arvele. Õhtul Tartusse naastes sai ta aru, et asjad on hullud – üks jalg kõndis oma teed ning ka kõnelda oli keeruline. Aga ikkagi keeldus ta seda uskumast ja läks koju. Jõudnud oma viiendal korrusel asuvasse korterisse, istus ta toolile ja rohkemat ei mäleta.