Raamatu „Terapeut“ (Pegasus, 2021) peategelane on Alice, kes kolib koos kallima Leoga Londoni uhkesse elurajooni. Pärast uues kodus korraldatud tutvumispidu tuleb välja, et mees, keda Alice pidas oma naabriks, oli keegi võõras. Naises hakkavad tekkima kahtlused ja õli lisab tulle tunne, et keegi käib öösiti nende majas hiilimas.

Peagi saab Alice teada, et eelnevalt elas majas terapeut Nina, kes sai oma naabrite – eriti meestega – hästi läbi. Naine aga tapeti külmavereliselt just selles magamistoas, kus Alice ja Leo igal öösel magavad. Kuna naise närvikava on niigi õrn – ta kaotas noorena autoõnnetuses oma pere, kaasa arvatud õe, kelle nimi oli samuti Nina –, hakkab ta mõrvas kahtlustama nii oma naabreid kui ka kallimat. Ta üritab välja selgitada, kes naise tappis, kuid salatsevad naabrid annavad aimu, et kõik pole päris nii, nagu pealtnäha tundub.