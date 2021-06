HOIA LOODUST! Põnevad viisid, kuidas purke enne ringlusse viimist kasutada 

Saaremaa rannikul kasvavad pillirookõrred on leidnud tee meie joogiklaasidesse, et suvel kargemat jahutust pakkuda. Materjalitugevuse tõttu ei leia see aga joogi lõppedes kohe kohta prügikastis, sest on mõnda aega korduskasutatav ja eluea lõpus kompostitav. Loodusest tahutud ja kodumaine toode aitab sel moel luua Saaremaa hõngu ka mujal. Sutu pillirookõrred on saadaval veebipoes Sutustraws.com, nelipaki hind alates 2.90.