Magistrikraadi omandanud Kristina Šmigun-Vähi: nii mõnigi kord mõtlesin, miks ma seda kõike endale teen 

„Kui ma 2018. aastal bakat lõpetasin, arvasin, et mul on nüüd kõrgharidus ja olen n-ö tegija. Siis aga tuli üks õppejõud ja ütles: „Kristina, ei-ei, see on poolik lahendus ja tuleb ikka magistrisse edasi minna,““ muigab Kristina (44) kolme aasta tagust hetke meenutades. „Jäin sellele mõtlema, võtsin õppekava ette ja kõik ained tundusid nii huvitavad. Juba samal aastal astusin magistriõppesse,“ on põhjust otsusega rahul olla.