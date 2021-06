"Prooviabielu" Helen astub nädalavahetusel pärisabiellu: lootsime hakkama saada 1000 euroga, aga eelarve on juba lõhki 

Sel ajahetkel kasvatas Helen (29) oma pisitütart Carmenit (3) üksi, kui eluteed ta ammuse tuttavaga kokku viisid. „Ma olen põhimõtteliselt terve elu olnud nagu kass, kes kõnnib omapäi, ilma kaaslaseta. Ometi igatsesin juba noorest saati muinasjutulist igavest suhet, kus ollakse koos ja toetatakse üksteist koos,“ tunnistab Helen. Just sellise unistuste mehe ta Edgaris (32) leidiski. Esmalt suheldi heade sõpradena, kuid mõne aja möödudes tundsid mõlemad, et südames on rohkemat peidus. Seega Helen ei üllatunudki, kui mees ühel päeval teda naiseks palus.