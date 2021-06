Näitleja Ester Kuntu uuest sarjast: naissoost näitlejate ja režissööride enamus võtteplatsil on filmimaailmas haruldane  

Esteri möödunud aasta on olnud kui ameerika mäed, sest koroonapiirangud pöörasid tööelu pea peale. „Väga mitu projekti on ära jäänud või teadmata ajaks edasi lükatud. Olen tundnud puudust loomingulisest koostööst. Samas olen tänulik, et see aasta võimaldas mul nii palju oma lapsega koos aega veeta,“ leiab Ester halvas ka head. Teleprojektidest lükkusid eelmise aasta märtsikuus algama pidanud „Mädaõunad“ sarja võtted edasi ning võtetega sai algust teha alles suvel. Ester mängis sarjas naiste psühhiaatriahaiglas töötavat õde. „„Mädaõunad“ oli väga ilus koostöö projekt Soomega, jään seda mäletama kui põnevat ning rikastavat kogemust. Olgugi et mulle antud roll oli pisike ning ilma suurema vastutuseta, nautisin võtteperioodi väga,“ kirjeldab ta.

Tõeline naistevägi

Sarja võtted toimusid Eestis ning filmiti muu hulgas Kosel Ravila mõisas, Paldiskis ja Aegna saarel. Sari on soomekeelne ning seetõttu osutus roll Esteri jaoks mõnevõrra väljakutseks. „Antud töö puhul oli mul sõnalist vastust vähe ning see aitas siiski tunda end vabalt. Loomulikult on improviseerimine võõrkeelses sarjas kohutavalt raske, peaaegu võimatu, kuid soomlased olid väga abivalmid ning aitasid mind palju,“ räägib näitleja. Samuti kiidab Ester produktsiooni, mis oli nii Eesti kui Soome poolel väga professionaalne. Esteri sõnul on eriline ka see, et enamus sarja tegelasi ning režissöörid (Marja Pyykkö, Pamela Tola) olid kõik naissoost, mis on filmimaailmas üsna haruldane. „Olen õnnelik, et sain koos töötada nii paljude vägevate Eesti naistega nagu seriaali kunstnik Kristina Lõuk, kostüümikunstnik Mare Raidma, peagrimmeerija Tiina Leesik ning nende vapustavad assistendid, keda tahaks kõiki nimepidi ära mainida,“ ei jõua Ester ära tänada.

Uued tutvused

Ester sai lisaks suurepärasele kogemusele võtetelt ka palju uusi tuttavaid, kellega ta siiani ühendust hoiab. „Sain tänu sellele projektile tuttavaks mitmete Soome näitlejatega ning tutvusin nende tavade ja harjumustega oma töötegemises. Usun, et meil mõlemal on teineteisele palju anda ja jagada,“ räägib Ester. „Mädaõunad“ sarja peaosatäija on Satu Tuuli Karhu, kellega koos töötamist Ester väga nautis.„Peaosalise Karhuga olin ka varem kokku puutunud, kuid võtetel koosveedetud ajal saime lähedasteks ning hoiame ka praegu tihedalt sidet. Arvan, et ta on suurepärane noor näitleja harvaesineva erilise andega. Usun, et vaatajad mõistavad kohe, mida mõtlen, kui teda sarjas mängimas näevad,“ toob näitleja välja.

Uued väljakutsed ootavad

Hetkel on Esteri ametiks eelkõige emaroll ning selle kõrvalt ka mahukad tööalased projektid. Filmimaailm on üsna kiirelt koroonakriisist taastunud ning ka Estrit ootab ees tiheda graafikuga poolaasta. „Hetkel lõppesid Suurbritannia-Eesti koostöös valmiva mängufilmi võtted, kus sain võimaluse kehastada üht Poola neiut. Praegu käib eeltöö augustis algava Rainer Sarneti uue mängufilmi võteteks ning sügisel on ehk võimalus kaasa lüüa kahes uues lavastusprojektis Tallinnas,“ jagab Ester tulevikuplaane.