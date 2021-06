KIRJAD VANGILAAGRIST: Kaheksa aastat kestnud kirjavahetusest sai alguse imeline armastuslugu 

1941. aastal 16aastaselt relva haaranud ja koos isaga metsa läinud Ruuben Lambur on üle elanud kohutavaid sõjakoledusi. Muu hulgas on ta saanud kaks kuulitabamust, millest ühest pääses üle noatera, ning olnud 18 aastat sunnitööl Siberi vangilaagrites. Terava mõistusega härra ja tema särasilmne proua mineviku üle aga viha ei pea. „Ega see vimma kandmine endas midagi muuda,“ lausub Ruuben sõbralikult. Oma 95 eluaasta kohta näeb ta äärmiselt hea välja, on muheda jutuga ning täis elutarkust. „Eks tema aitab sellele palju kaasa,“ viitab Ruuben kelmikalt kaksteist aastat nooremale Leidale (84), keda hellitavalt Leiks kutsub.