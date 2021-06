VIDEO | Vaata, milline uhke polkavideo sündis koroonaajal 

Kõhukeste ettevõtmine on oluline mitmes mõttes. Esiteks napib Eestis rahvamuusikavideosid. Ning teiseks, kui valsse on meil omajagu, siis polkasid mitte – „Kokkuhoiu polka“ tõi ühe uue rahvatantsumaastikule juurde.

Olgu kohe ka mainitud, et kuigi pealkiri lubaks arvata, ei ole „Kokkuhoiu polka” säästulugu. Pealkiri viitab pigem sellele, et polkat ei saa üksteisest kaugele hoides tantsides.

Tulemusega on rahul kõik osalejad. „Mulle meeldib laulule tehtud video. Andekad inimesed on näinud vaeva, teinud kodu- ja koostööd ning tulemus on uhke. See on rõõmus ja lahke uhkus, heameel oskamisest, liikumisest ja loomisest, naljanoodidki sees. Ajatu kvaliteediga video,“ rõõmustab sõnade autor Andres.