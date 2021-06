Lugejakiri | Õnnetu naine: tahaksin minna munarakudoonoriks, aga mees ja ema ei luba. Ehk teeksin seda salaja? 

„Mul enda sõbranna on hädas rasestumisega, mistõttu puudutab see teema mind eriti lähedalt,” alustab oma lugu 27aastane Ivi. „Me abikaasaga oleme ka ise lastest rääkinud ja plaanime neid tulevikus, aga praegu saaksin ja tahaksin teisi aidata. Olen ise valmis protseduuride ja ebamugavusega, et saada munarakudoonoriks, aga mu mees ei luba. Mõtlesin korra ka sõbrannale ise appi tulla, aga sellest vastumeelsusest saan mehe poolt aru, sest siis näeksin tõesti justkui osa endast kasvamas sõbranna peres.”

Samas ei mõista naine, miks ta mees on vastu, kui keegi teine mõnes teises Eesti otsas tänu Ivile lapsevanemaks saab. „Ta väidab, et Eesti on nii väike, et kindlasti komistaks me kunagi selle lapse otsa. Ja tema ei taha, teda häirib, et mõni teine mees justkui minuga lapse saab. Olgu või meditsiiniliselt, aga ikkagi – ta ei taha. Oleme päris mitu korda tülitsenud selle üle. Praegu on jälle vaikne periood, sest märtsis alles tõusis see teemaks, siis kui mu sõbranna hakkas doonorit otsima. Ma pole ise ideest loobunud, aga mehega tülis ju ka ei taha seetõttu olla.”