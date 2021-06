Lugejakiri | Vend ei tule surevat isa vaatama, sest jäeti pärandusest ilma 

„Vend on minust seitse aastat vanem ja elab oma perega ligi 20 kilomeetrit meist eemal. Mina olen oma perega isa juures meie lapsepõlvekodus. Olen isale haiguse ajal toeks olnud ja eks seetõttu isa ka niimoodi otsustas. Kunagi rääkisime, et teeb pooleks mulle ja vennale, aga viimased aastad on rasked olnud, kuid vend on ainult külas käinud. Hooldus ja hoolitsemine on minu õlul olnud. Seetõttu ei tunne ma ka, et see oleks ebavõrdne kuidagi,” kirjutab Tiiu.

Nüüd seisab Tiiu silmitsi aga teise murega, sest surev isa igatseb ka oma poega näha.

„Isa küsib ja kutsub, küsib minult, et millal tuleb. Proovin enda emotsioonidega võidelda, et vastu pidada, aga nüüd veel vend ka pirtsutab. Ma ei saa aru, miks ta ei täida surija soovi ja ei tule. Kas tal endale ei ole soovi siis isaga veel kohtuda? Hakkan juba mõtlema, et ei tule ta ehk ka matustele. Kas tõesti on pärandus isast olulisem... Kui mul oleks teine elukoht, siis ma oleks valmis ise minema ja selle koha vennale jätma. Või müüma ja raha jagama. Aga ma olen perega siia talukohta niivõrd palju panustanud raha, aega ja hinge, et see oleks hingeliselt valus kaotus. Isa soovib, et see jääks meie perre edasi,” selgitab naine.

Tiiu on abikaasaga arutanud ja pakkunud vennale, et võtavad pangalaenu ja maksavad talle mingi osa kohast välja.