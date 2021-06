Lugejakiri | Suhet otsinud naine: mind tüütasid 16aastased kutid, kes tahtsid ainult teadagi mida! 

Neiule hakkasid kirjutama temast nooremad kutid, kes kõik ei otsinud sugugi suhet, vaid pigem kogemusi. „Õõvastav on meenutada, aga sain suisa 16–18aastastelt kirju, et nad tahaksid minuga proovida. Teadagi siis, mida! Ja täitsa otse küsisid ja selgitasid, et tahavad vanema naisega. Ma rõhutan siinkohal seda sõna vanem naine. Võibolla mõne 16aastase jaoks ongi 25aastane juba keskealine. Vist. Aga kõige tüütum selle juures oli, et minu viisakast keeldumisest ei olnud kasu. Nagu tüütud parmud, kes tahavad su verd imeda ja rahule ei jäta. Kirjutasid ja tahtsid muudkui kohtuda. No oli ka neid, kes endast pilte saatsid. Õnneks kõigil ei vajunud kaamera pilti tehes põlvedeni... Eksis neidki mulle kirjutajate sekka. Ja kui ma ainult üheöösuhet oleks tahtnud, siis poleks üldse paha variant olnud. Aga ma ise läksin ju sooviga ikkagi midagi enamat arendada. Kummaline viis on neil eriti noortel suheldes – üritavad tunduda vanemad. Samas ise tunnistavad, et neil kogemusi üldse ei ole ja tahaks just kogenud naisega alustada,” selgitab Kersti esimest teda tabanud üllatust.