Lugejakiri | Raseda naise aus ülestunnistus: piilun sotsiaalmeedias oma ekse 

„Vahepeal mõtlen, et mul on juba sõltuvus tekkinud, sest iga nädal teen tiiru peale ja vaatan, mida mu endised kallimad sotsiaalmeediasse endast postitanud on,” kirjutab Ella.

„Eks nüüd käin sagedamini, sest olen kuuendat kuud rase ja aega natuke varasemast enam. Aga pean tunnistama, et olen ka varasemalt korra kuus ikka uurinud, mida nad endast jagavad ja postitavad. See pole siiski mingi maniakaalne huvi nende vastu, aga uudishimu küll. Armukadedust ei tunne, vaid pigem on just tore, kui neil hästi läheb,” selgitab Ella oma teo tagamaid.

Naise sõnul on ta sõbrannadega arutanud, et ka teised naised armastavad vahel oma ekse ja nende uut elu piiluda.

„Selles me me ühisele arvamusele ei jõudnud, kas ka mehed oma ekse piiluvad. Ma tean, et olen kahepalgeline, aga mulle ei meeldiks, kui mu mees oma endiseid sõbratare sotsiaalmeedias jälgiks ja huvi veel tunneks. Samas ise teen seda, aga ehk naised ongi uudishimulikumad. Aga ma ei leia, et ma nüüd sellega oma meest petaks. Ma ei otsi nendega kontakti ega suhtle kuidagi. Ja kes meist vahel ei meenutaks minevikku, siis ikka meenuvad ka selles osalenud inimesed,” leiab Ella.

Naine tunnistab, et on siiski enamasti oma arvuti ajaloo käidud lehtedest puhastanud.