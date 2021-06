KATKEND RAAMATUST | Veetkem üksainus päev sama ruttamata nagu Loodus, laskmata end rööpast välja lüüa igal teelesattunud pähklikoorekesel või sääsetiival 

Meelepetteid ja eelarvamusi hinnatakse nagu vastuvaidlematuid tõdesid, sellal kui tõelisus ise on muinasjutuline. Kui inimesed peaksid pidevalt silmas asjade tõelist olemust ega laseks end eksitada, siis võiks meie elu praeguse maailmakorraldusega võrreldes sarnaneda tuhande ja ühe öö lugudega. Kui me lähtuksime ainult sellest, mis on paratamatu ja millel on olemasoluõigus, siis kostaks kõikidelt tänavatelt vastu muusikat ja luulet. Ruttamata ja targalt vaadates näeme, et igavesti ja tingimatult püsib ainult suur ja väärtuslik ning et tühised hirmud ja tühised naudingud on kõigest tõelisuse varjud. Teadmine sellest teeb alati rõõmsaks ja ülendab meelt. Silmi sulgedes, magades ja end näivusest petta lastes tekitavad ja toidavad inimesed ise vana kivinenud elulaadi, mis tugineb puhtalt pettekujutlustele. Elu mängivad lapsed taipavad tõelisi seaduspärasusi ja seoseid selgemini kui täiskasvanud, kes pole suutnud väärikalt elada, kuid kes usuvad end olevat kogemuse – tegelikult ebaõnnestumise – võrra targemad. Ühes India raamatus on kirjutatud, kuidas „kord elas vürsti poeg, kes varases lapseeas oma sünnilinnast kaugele viiduna ja puuraiduri käe all üleskasvanuna pidas meheikka jõudes end selle harimata rahva liikmeks, kelle hulgas ta elas. Üks tema isa kaaskondlastest aga leidis ta ja avaldas talle tõe tema päritolu kohta, nõnda et ta väärkäsitus hajus ning talle sai selgeks, et ta on vürsti poeg. Samamoodi on hingega,“ jätkab india filosoof, „mis teda ümbritsevast juhuslikkusest eksitatuna iseenese suhtes segadusse satub, kuni mõni püha õpetaja avab talle tõe ja talle selgub, et ta on braahman.“ Ma näen, et meie, Uus-Inglismaa asukad, elame nõnda armetult sellepärast, et meie pilk ei tungi asjade pealispinnast sügavamale. Me arvame, et see, mis näib, ka tõepoolest on. Kui keegi võiks kõndida läbi meie alevi ja näha ainult tõelisust, mis te arvate, mis saaks siis Veskitammist[1]? Kui ta kirjeldaks meile seda, mis tema silmadele seal avaneb, siis ei tunneks me seda paika äragi. Vaadake õige terase pilguga palvelat või kohtumaja või vanglat või poodi või elumaja ja öelge, mis on teie silme ees tegelikult, – ning nad kõik pudenevad põrmuks. Inimesed hindavad tõde kui midagi kauget ilmaruumi rajal, teispool kaugeimat tähte, enne Aadamat ja pärast viimset inimest. Igavikus on tõepoolest ehtsust ja ülevust. Ent kõik need ajad, kohad ja sündmused on siin ja praegu. Jumal ise teostab end käesolevas hetkes ega ole aegade ääretuses iial jumalikum kui just praegu. Ning meie oleme suutelised haarama kõike, mis on ülev ja kõrge, ainult jäägitult meid ümbritsevasse tõelisusse sukeldudes. Kõiksus vastab alati ja kuulekalt meie ideedele: olgu meie liikumine kiire või aeglane – meie rada on maha märgitud. Pühendagem oma elu siis ideaalide sõnastamisele. Pole veel juhtunud, et luuletaja või kunstniku hunnitumad ja õilsamad mõtted oleksid jäänud ellu viimata kasvõi järeltulevate põlvede poolt.