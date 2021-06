„USSIKEELED“ | Ajalugu ei eksi – pärast suurt katku saabub eriti meeleline seksist tulvil aeg! 

See saade on särtsu täis. Muuhulgas edastame väga praktilisi nõuandeid, kuhu ja kuidas minna grüünes üksteisega intiimsusi nautima. Uskuge, te tahate seda teada, kui just fetišiks pole ihukurdudest sipelgate eemaldamine.

Lisaks räägime, et seksuaalsus ja seks on väga laia spektrit hõlmavad nähtused. Partnerite olemasolu, arv ja laad on täiskasvanud, enese eest vastutavate inimese keskis nende enda asi. Kas hulgi või kahekesi, uue või juba olemasoleva partneri (taas)avastamine – peaasi, et kõik on rahul. Ja kui ollakse ka voodis üksi, siis ka erootika ühele on erutav ja eluterve, eriti kui mõned nutikad mänguasjad on abiks.