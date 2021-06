3D-moedisainer Kirke Leinatamm: arvan, et alguses poleks isa minu erialavaliku üle väga õnnelik olnud, aga praegu meeldiks see talle väga

Kirke Leinatamm võiks olla muusik, tantsija, matemaatikaõpetaja või geenitehnoloog, kuid saatuse tahtel sai temast hoopis disainer. Nüüd tahab naine inimestele näidata, et 3D-disain ning rõivaste virtuaalne proovimine pole enam utoopiline tulevik, vaid käega katsutav reaalsus. „Digitehnoloogiatel on lõputult võimalusi. Võib-olla on kunagi igas majapidamises olemas ka 3D-printer, nii et inimene ostab e-poest riided ja prindib need ise kodus välja,“ räägib ta ootusärevalt.