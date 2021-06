Huvitav teada: Kes on sel nädalal soome-ugri kultuuripealinna külastavad ersad? 

Natalia abikaasa Stanislav Antipov on Eestis tegutsev udmurdi maalikunstnik ja Udmurdi kunstiühingu ARTE juhatuse liige, kes on ka Eesti Maalikunstnike Liidu ja Eesti Kunstnike Liidu liige. Ta on pärit Udmurdi vabariigi pealinnast Iževskist, kus omandas kunstieriala, jätkates hiljem õpinguid Tallinna ülikooli magistrantuuris. Koos abikaasaga korraldab ja kureerib Natalia üle Eestit erinevaid kunstiprojekte, näiteks „Eesti pühapaigad soome-ugri kunstnike pilgu läbi„, „Soome-ugri muusikamaailm pildis„, „Soome-ugri rahvaste eluhetked“. Need on populaarsed maaliseeriad, mis on rännanud väga paljudes Eesti kultuuri- ja haridusasutustesse.