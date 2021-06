Muuda lapse suvi põnevaks! Kuus soovitust algavaks laagrisuveks 

Tutvusta lapsele laagri tingimusi ja kodukorda, et teda juba varakult ette valmistada. Nii tõmbad maha võimalikud hirmud kodust eemal viibimise osas ning tema kohanemine laagris läheb ladusamalt – eriti, kui laps on laagris esimest korda. Oluline on teada millised tingimused laagris on (nt suured toad, jagatud pesemisvõimalused) ja tähtis on üksteisega arvestamine. Igasugused ootamatused võivad hirmu ning koduigatsust tekitada. Viimase puhul on mõistlik selgitada, et koduigatsus on normaalne ning reeglina möödub peale kolmandat laagripäeva. Väike koduigatsus näitab tegelikult seda, et lapsel on kodus hea olla!

Lase lapsel rahulikult laagris olla

Lase lapsel laagris rahulikult tegutseda ning ära ülemäära palju talle helista. Laagris on kindel päevakava ning helistamise ajad on reeglina laagris kokkulepitud, et laps saaks maksimaalselt tegevustes osaleda. Nii väldid olukorda, kus lapsel tekib koduigatsus, sest ta arvab, et sa oled kurb, et tal laagris tore on, ning soovid, et ta koju tuleks. Vahel on ka juhtumeid, kus vanemad helistavad laagrisse ja uurivad, mis lapsega juhtunud on, et ta neile ei helista – reeglina on vastus, et lapsel on laagris tore olla ning tal ei ole selleks lihtsalt aega ja tahab sõpradega koos olla. Ja usu – kui tal on mingi päris mure, küll ta siis helistab!

Pööra tähelepanu Covid-19 reeglitele