„MÕTTEKOHT“ | Ühe abielu lõppemise lugu: "Ettepanek lahku minna tuli nagu välk selgest taevast!" 

Vivika ütleb, et kuigi 20 aasta pikkuses abielus oli hetki, kus talle tundus, et midagi võiks muuta, tuli ikkagi abikaasa ettepanek talle tõelise šokina. Terve elu end laste kasvatamisele pühendanud naine tundis äkki, et kogu elu on pea peale keeratud.

Tasapisi sai ta aga aru, et on iseendale parim jõuallikas ning hakkas tegelema endale hingelähedaste teemadega. Üks neist on kogemusnõustaja õppe läbimine, et olla toeks teemadel, mis teda ennast on elu jooksul enim puudutanud – abielulahutuse kõrval ka väljakolimine pikaaegsest elukohast, vanemate surm ja lein, depressioon, identiteedikriis ja tervenemine kroonilistest haigustest. Kõike seda poleks olnud, kui poleks olnud lahutuse käivitavat jõudu.