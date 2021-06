UNUSTA LILLELINE KLEIT JA PLÄTUD! Vastuoluline iluguru õpetab, mida suvel kanda, et mitte labane välja näha 

Kuigi plätud võivad olla igapäevaste asjade ajamisel väga mugavateks jalanõudeks, toob Anna välja, et need on peamiselt mõeldud ikkagi randa minemiseks ning rannaplätud linnatänaval võivad jätta naisest väga igava ja keskpärase mulje, mida elegantne naine kindlasti olema ei peaks. Ta lisab, et vältida tuleks ka platvorm-plätusid ja sandaale, kuna need ei pruugi vastassoo jaoks atraktiivsed olla.

4. Lühike pükskostüüm

Elegantsusekspert sõnab, et pükskostüüme on kogu suve jooksul alati hästi palju nähtud, mistõttu on need liiga tavalised, üldse mitte naiselikud ning lihtsalt odava välimusega. Kuna suvised pükskostüümid on tavaliselt ka lühemad, siis rõhutavad need alatihti ka rohkem keha, kui ekspert õigeks peab.

5. Smocked-stiilis riideesemed

Bey arvab, et niisugune nailonkangas on väga odava välimusega, mis ei ole kohe kindlasti elegantne. Samuti näeb see välja äärmiselt lapselik ja täiskasvanud naise jaoks üldse mitte sobilik.

6. Väiksed lillemustrid

Oma populaarsuse tõttu teevad väiksed lillemustrid naise odavaks selle asemel, et teda ilusamaks ja elegantsemaks muuta. Kui on soov ikkagi lillemustriga riideesemeid kanda, soovitab Anna elegantse väljanägemise saamiseks valida rõivad, mis pole puuvillased ja millel on suuremad lilled.