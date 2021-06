Osmani esikteos „Neljapäevane mõrvaklubi“ (Rahva Raamat, 2021) tutvustab lugejatele agaraid pensionäre, kes üritavad omakeskis leida lahendusi aastaid või suisa aastakümneid tagasi toimunud mõrvadele. Neist kõige nupukam on Elizabeth, kes on nooruspõlves elanud niivõrd kirevat elu, et tal leidub kõikjal tuttavaid, kes on talle veel nii mõnedki teened võlgu, mis tulevad müsteeriumide lahendamisel ainult kasuks. Palju abi on ka tema häbematust otsekohesusest ja oskusest mängida õigel ajal abitut pensionäriprouat.

Osmani „Neljapäevane mõrvaklubi“ on mõnusalt humoorikas kaaslane mõnel laisemal suvepäeval, kui tahaks põnevust, aga ise seda korraldada ei viitsi. Joyce, Ron, Ibrahim ja Elizabeth on väärt eeskujud, kel mõistus sama terav kui keelekasutus, mis teeb neist mõrva lahendamisel ideaalsed kaaslased. Lisaks uudisele, et raamatu filmiõigused on soetanud Steven Spielberg, on Osmanil ilmunud juba ka teine raamat, mis jätkub kohast, kus esimene pooleli jäi. Loodame, et ka see peagi eesti keeles ilmub!