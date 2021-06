Toomas Edur ja tema priimabaleriinist kaasa Alena Shkatula saavad lapse, pulmadki on plaani võetud

Balletiartistid Toomas Edur ja Alena Shkatula Foto: Erki Pärnaku

Toomas Edur ja tema priimabaleriinist kaasa Alena Shkatula ootavad oma esimest ühist last ja tita peaks sündima oktoobris. Paaril on kavas suve nautida ja pulmadki on plaani võetud.