Aasalt kotile: anna aksessuaarile uus välimus!  

Rotermanni kvartal võib rõõmustada, sest just seal, 20. sajandil tegutsenud renoveeritud leivakombinaadis, seadis end sisse Londonist pärit moebränd COS. Bränd on tuntud kollektsioonidega, mis seovad uuenduslikku disaini püsiva stiiliga ja pakuvad tarbijale hooajatuid esemeid. Kevad-suvi 2021 kollektsioon on inspireeritud aastaaegade uuenemisest ja brändi optimismist tuleviku suhtes. Rõivaste mugavalt istuvad siluetid on disainitud kodus olemiseks, randa minekuks või jalutuskäiguks südalinnas. COS on pühendunud kvaliteetsete materjalide kasutamisele, mis oleksid samal ajal ka jätkusuutlikud ning piiraks rõivatööstuse mõju planeedile.