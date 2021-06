VARBAD VABAKS! Mida pidada meeles suviseid jalavarje kandes? 

Olgugi, et see veidi kummalise kontsakõrguse ja varba vahelt jooksva rihmakesega jalanõu võib nii mõnegi meist kulmu kergitama panna, on tegelikult tegemist ääretult mugavate kingadega. On ju kontsad vägagi mõistliku kõrgusega ega väsita jalga. Rihm ümber suure varba aitab aga kingal kindlalt jalas püsida.