Lugejakiri | Eesmärk suveks: üheöösuhtest sündigu laps! 

„Olen piisavalt lõbutsenud ja oodanud, et minu teele satuks see õige mees. Nüüd kavatsen oma soovi lihtsalt täide viia ja suvel rasestuda,” kirjutab 42aastane Piret.

Naise sõnul pole senini probleemiks olnud see, et ta ei leiaks meest, vaid see, et ei leia seda õiget

„Äkki minu jaoks ei olegi teda loodud, kellega tahaks koos pesa vaikselt punuda ja rahuneda. Aeg tiksub armutult, mistõttu otsustasin, et sel aastal teen kõik endast oleneva, et sügiseks rase olla. Tunnistan, et petan ja varjan seda võimaliku tulevase isa eest, aga see on ju hea eesmärgi nimel. Ja kui mõni lugeja arvab, et tahan hiljem mehelt toetust lapsele, keda see mees ehk üldse ei taha, siis ei. Suudan enda ja oma lapsega ise hakkama saada,” on Piret veendunud.

Naise sõnul ei kavatse ta nüüd igat suvalist meest rajalt maha tõmmata, vaid tal on kindlad kriteeriumid.