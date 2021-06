Lugejakiri | Pettunud klient: miks ostetud liha nii hall oli?! 

„Polnud terve nädala sealiha teinud, mistõttu meespere oli suures ootuses, et saab ometigi sealiha. Kummaski karbis oli 400 grammi. Ka avades ei olnud mingit halba lõhna ega midagi. Kui toode sulas, siis tundus värv kahtlane. Mõtlesin, et pole ehk veel sulanud ja seetõttu erinevus kah karbi vahel. Kui lihakarbid olid piisavalt sulanud ja pannile said, siis oli ikka ilmselge vahe – ühest karbist tõstetud toode oli hall nagu öökull. Mis ma muud oskasin teha – maitsestasin ja panin liha praadima,” selgitab naine.

„See hall lihatükk ei kutsunud mind üldse sööma. Isegi lisatud spinat ei suutnud seda ebaharilikku halli peita. Vaikselt informeerisin meesperet, et ega teagi, kas on ikka lihapraadi oodata niivõrd suures koguses. Nad olid sel hetkel arvutimängu keskendunud. Mingi hetk mees tuli ja heitis lihale pilgu. Tema arvates oli see hall liha orika oma. Või lihtsalt vana siga tapetud ja lihaks tehtud. Minu arust lõhnas see valmis liha ka teistmoodi juba. Mehed sõid selle liha sisse ja ei öelnud midagi. Ise võtsin siiski seda tavapärase välimuse ja värviga liha,” tunnistab Marianna, et temal kadus mõneks ajaks suuremat sorti sealiha isu ära.