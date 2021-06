GHOSTING: mida teha, kui kallim läheb prügi välja viima ja tagasi ei tulegi? 

2018. aastal USAs tehtud uuringu järgi on kaaslase haihtumist kogenud 25 protsenti alla 40aastastest. Helsingin Sanomate värskes ghosting'u-teemalises küsitluses osales üle 200 inimese ja selgus, et sellist kadumist harrastavad igas vanuses inimesed, nii mehed kui ka naised. Psühholoog Hanna Markus ütles ajalehele, et see on väga vana komme ebameeldivate ülestunnistuste vältimiseks. „Enne mobiiltelefonide kasutuselevõttu ootas kannatav pool tunde lauatelefoni ääres. Enne telefone aga valutati südant – ehk on kiri kusagil postis kaduma läinud.“