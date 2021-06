Dilaila kolumn | Tõsiselt hullud sõbrantsid 

Üks mu sõbranna teeb juba pikemat aega propagandat, et koroonavastased vaktsiinid tuleks ära keelata. Ta peidab isegi sellega seotud sõnumid ja kirjad oma kuti eest ära. Nüüd aga on ta viinud asjad uuele tasemele ja teeb YouTube’is videoid, kus selgitab, kui ohtlikud vaktsiinid ikkagi on.

Kui viimati temaga kohvil käisin, siis tunti ta ära, ning ma pidin istuma pool tundi mingi mõttetu debati taustal. Lugejad, tunnistan ausalt üles, et ütlesin talle, et pean vetsu minema, aga siis kõndisin üsna kohe uksest välja. Ma pole kindel, kas ta mu puudumist tähelegi pani.

Teine sõbrants aga räägib instas, kui mürgised on õhuvärskendajad, aknapesuvedelik, kehapiim ja muud sellised igapäevased asjad. Tema lahendus? Asendada kõik looduslike õlidega. Aga ka kõik õlid pole vennad – ainult need, mida tema kaudu osta saab, on need päriselt õiged ja ökod. Nii näiteks käis ta mul külas ning viskas enamiku mu vannitoakapi sisust ära. Avastasin selle siis, kui esmaspäeva hommikul enne tööd nägu pesta ja meikida tahtsin. Wtf!!!