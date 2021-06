Etiketi asjatundja: Naabri rõõm, teie õnnetus? 

Igaüks peaks aga ka ise pingutama, et lähikondseid vähem häirida ja nendega paremini läbi saada. Üks häirivamaid naabruskonnale on müra. Kui on kavas pidu korraldada, siis ei teeks paha sellest oma lähinaabreid teavitada. Miks mitte panna kas nende postkasti või maja teadetetahvlile info, et sel päeval ootate külalisi, aga annate endast parima, et mitte rikkuda majarahva öörahu.

Lärmi ei tekita ainult pidutsemine. Müra on ka teie harjumus kuulata valjult muusikat või jutelda naabrinaisega akna all. Eramajas kell seitse hommikul naela seina lüües ei ärata te ilmselt kedagi üles peale oma pereliikmete, kuid korterelamus ootaks ma viisakalt kella kümneni, enne kui haamri kätte võtan.

Juhul, kui teil ei ole oma hoovi, kus grillida, siis ärge seda tehke ka rõdul. Esiteks on see ohtlik ja teiseks ei meeldi kellelegi hingata oma toas sisse teie toidulõhnasid. Kauneid kohti, kus ohutult ja teisi segamata grillida, on palju.

Lugupeetud suitsetajad! Teile tuletan meelde, et on ääretult ebameeldiv, kui ei saa kodu akent avada, sest naaber on teinud oma rõdust suitsunurga.

Arvestada tuleb ka sellega, et kõik inimesed ei ole loomasõbrad või lausa hoiduvad nendega kokku puutumast. Hoidkem oma lemmikloomad enda lähedal!

Teile meeldib tuvisid toita? Kuid vaesed linnukesed ei tea ju, et aknalauale lennates ei tohi nad mustust tekitada ega hoovis mängivalt lapselt pirukat noolida.

Mõistetavalt on keeruline sundida lapsi mängima vaikselt ja tasakesi. Ent siingi saab midagi proovida. Kui naabritädi tahab lõunauinakut teha, paluge mudilastel sel ajal vaikselt joonistada, lugeda või mängida midagi rahulikumat.