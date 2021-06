Pereõde Eda tahaks ameti maha panna, aga ei saa: „Loodan, et leidub ikka mõni noor inimene, kes siia tuleb!”  

Eda hoole all on üles kasvanud mitu põlvkonda Voore kandi inimesi. Ta tunneb igat tuhandet patsienti, kes kuuluvad tema perearsti nimistusse, nii nagu ka teisi kohalikke. Perearst Viida Kordmaa töötab Voore aktiviseerimiskeskuse ruumides kaks korda nädalas, pereõde on seal kolmel päeval nädalas. Ühtekokku on Eda ümberkaudsete külade inimesi tohterdanud 56 aastat!