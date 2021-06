Tiit Pääsukese juurte lugu: „Küllap mõjutasid mind emalt päritud and ja niisugune iseloom, et ma ei osanud teistega mängida.” 

Küllap oleks Tiidust saanud kunstnik nii või naa, sest lapsest saati ta aina joonistas. Oleks sõja ajal vaid rohkem paberit olnud! Tema suguvõsas ja vanemate tutvusringkonnas polnud kunstnikke, keda väike Tiit oleks saanud jäljendada, ometi meenutab ema Helene oma mälestustes, et poeg hakkas joonistama juba kolmeaastaselt – niipea, kui suutis pliiatsit peos hoida. „Mind pani mõnigi kord imetlema see, kuidas ta katsus midagi joonistada. Esimesena tegi ta haokubu ja varest. Haokubu tuli tõesti tõetruu, aga varesega alustas ta alati varvastest ja need olid vastu taevast. Siis tegi peaaegu ühe tõmbega kontuuri, pööras lehe teistpidi ja oligi päris ilus varese kuju jalul,“ meenutas ema.