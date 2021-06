VIRTUAALKOHTINGUTE PAHUPOOL: miks kaovad inimesed nagu vits vette ega vasta järsku enam teadetele? 

Ingliskeelsele sõnale ghosting pole eesti keeles veel tabavat ühesõnalist vastet antud, kuid see tähendab suhtluse katkestamist ilma igasuguse selgituseta. Seda kasutatakse eelkõige virtuaalses maailmas – kui sõber või tutvumisportaalis kohatud inimene jätab saadetud sõnumile vastamata või, veel hullem, ollakse tuttavad või lühiajalises suhtes, aga teine pool kaob kui vits vette, jätmata endast maha mingitki jälge.

Tehtud uuringud näitavad, et kui inimesed usuvad, et atraktiivsus kellegi vastu võib aja jooksul suureneda, ei kao nad nii tihti päevapealt teiste inimeste eludest.

Kuidas mõjub nii järsku kellegi elust kadumine teisele poolele?



Vastamata jätmine näitab psühholoogide arvates argust – inimene on valinud kellegagi suhtlemise, aga mõistes hiljem, et ta ei näe tekkimas pikaaegset suhet, kaotakse teise elust nagu vits vette. Tegelikkuses on selle taga ikkagi argus öelda, et alguses on tehtud vale otsus.



Sellisel viisil kellegagi suhtlemise lõpetamine võib mõjuda teisele poolele laastavalt. Tavapärast lahkuminekut võib teataval moel ette ennustada (koos veedetakse vähem aega, silmside hakkab vähenema ja suhtlustoon muutub), aga kui teise inimese suhtlusväljast lihtsalt haihtutakse, on tal lihtne esimese asjana mures olla.