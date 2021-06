Armas ese! Omapärane klaasanum, mis on palju näinud

Haruldane nõu, mida saab kasutada kolmel erineval moel, tuletab Lehtele meelde kodu ja lapsepõlve. Foto: Aldo Luud

Põline pedagoog Lehte Lõhmus (82) on haruldase nõu omanik. Sellise asjakese kohta öeldakse praeguses keelepruugis kaks ühes, sest lihvitud mustriga klaaskausil on all jalg, mis hõlpsalt ära käib ja mida saab lillevaasina kasutada.