VÄLDI HOOLETUID VIGASTUSI JA ASJATUT STRESSI! Seitse nippi, kuidas tulla toime koduse rööprähklemisega 

Hooletusest põhjustatud levinumate vigastuste hulka kuuluvad nii tavapärased sinikad kui ka verevalumid, nikastused, luumurrud, nihestused ja rebendid. „Kuigi vigastused näivad olevat põhjustatud tõsistest pingutustest, on tegelikkuses nende põhjus sageli hooletus – kuuma pliidi ettevaatamatu käsitsemine, libisemine värskelt pestud põrandal, elektrilöögi saamine jm,“ kommenteerib Gjensidige kindlustusseltsi kahjukäsitluse osakonna juht Maarika Mürk.



Kindlustusjuhtumites väljendub rööprähklemine hajameelsuses, aga mõnikord ka õnnetusjuhtumis endas. „Näiteks pöördus meie poole klient, kes oli unustanud sõiduki katusele oma Ipad Pro, mis oleks kukkumise võib-olla veel üle elanud, aga jäi õnnetul kombel veoauto rataste alla. Siia kategooriasse lähevad ka sülearvutite kahjud, kus vale käeliigutuse tõttu valatakse arvuti tööhoos kogemata vedelikuga üle,“ kirjeldas Mürk.



Kuidas vältida hooletuid vigastusi



Hoolimatusest ja mitme ülesande täitmisega kiirustades juhtuvate õnnetuste arvu vähendamiseks soovitab City Tervisekliiniku psühholoog Kertu Leesmaa mõelda läbi oma ajakasutus – planeerida hommikuti päeva lõunapauside, jalutuskäikude, treeningute ja muude tegevustega ning loodud plaanist ka kinni pidada.



„Võime ette kujutada pliidil podisevat potti, kus iga lisatud vedelik täidab poti sisu. Teeme nii, et iga kohustus meie elus on mingi teatud kogus vedelikku potis ning ühel hetkel saab pott ääreni täis. Kui protsessile lisada veel kõrge kuumus (nt kõigi kohustustega samaaegselt tegutsemine), ajab pott üle ääre ning kogu köök täitub kuuma põletava vedelikuga, mis võib köögis segaduse valmistada,“ toob Leesmaa olukorda illustreeriva näite.



Sarnane mõju on stressitasemel inimese enesetundele. „Võidakse tunda, et kõike on liiga palju ja tuntakse pitsitust rinnus, mis annab märku abitusest ja soovist olukorrast „õigel kuumusel“ välja rabeleda. Inimene võib kergelt ärrituda, teisi oma meeleoluga segada, alustada rohkem tegevusi, kui suudab lõpetada ja/või süüdistada iseend rahulolematuses oma eluoluga, millest ei nähta väljapääsu,“ hoiatab psühholoog.



Leesmaa sõnul peaks vältima mitme võrdselt olulise tegevuse üheaegset tegemist. Kindlam on valida üks olulisematest ja pöörata sellele võimalikult palju tähelepanu. Aju ei suuda tegelikult rööprähelda: vastavalt inimese võimekusele on ta suuteline lihtsalt ühelt tegevuselt kiiresti teisele oma tähelepanu juhtima. Pikaajaline selline tegutsemine on aga vaimselt väga kurnav ning võib esile tuua eelpool mainitud riske.



Seetõttu on vaja prioritiseerida ja kavandada tehtavaid töid, et võimaluste piires säästa liigsest koormast oma aju ning sealjuures hoida ka tegevuste kvaliteeti ootuste piires. „Ka manuaalkäigukastiga autod ei suuda mitme käiguga korraga sõita, miks peaks seda suutma inimene,“ ütleb psühholoog.



Kertu Leesmaa nõuanded rööprähklejale: