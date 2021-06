Brigitte Susanne Hunt: ma ei soovi hetkel suhet, sest pole kohanud meest, kes kaaluks üle vallalisuse head küljed 

Foto: Laura Strandberg

„Kui mul on probleem, siis lahendan selle lihtsalt ära. Muretsemine ja vingumine on nagu kiiktoolis kiikumine – annab tegevust, aga kuhugi ei vii. Õnnelik olemiseks pead ise tegema kõik, et seda olla,“ jagab meediatäht Brigitte Susanne Hunt (25) oma elufilosoofiat.