Mida põnevat eelolevatel nädalatel lugeda, vaadata ja kuulata?  

Kadriorus uudista uut galeriid ja maalinäitust „Park ja linn“. Künnapu & Padrik Architectsi käe all valminud ehitis on väljastki pilkupüüdev. Galerii asub selle elu- ja ärihoone ümmarguses aatriumis, lausa neljal korrusel. Sõida aga liftiga üles ja hakka ringiratast kunsti nautides trepist laskuma. 15. juulini avatud näitusel on neljakümne kunstniku tööd. Kadrioru Plaza asub Tallinnas aadressil Vesivärava 50 ja siinsamas kõrval on Vesivärava peatus, kus peatuvad bussid 31, 67 ja 68. Aatrium on avatud tööpäeviti 9–20, laupäeviti 9–18, pühapäeviti suletud.