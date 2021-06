Eestis vabatahtlikuna töötav grusiinlanna: taliujumist mina üle ei elaks 

Mariam (29) on siiani veidi üllatunud, et lastele antakse Eestis nii palju vabadust. „Mina ei mäleta, et oleksin iseseisvalt liikunud. Siin tulevad nad aga ise noortekeskusesse ja lähevad pärast poodi ka,“ räägib ta. Kuigi noortekeskuse sihtrühm on kooliealised, käivad seal peamiselt aega veetmas kuue- kuni kaheteistaastased.