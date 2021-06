Hommikuüminaid korraldav Silver Sepp: varajane ärkamine avardab maailma ja laseb ka päikest näha 

Hommikuse musitseerimise avastas Silver (38) enda jaoks mullu, kui koroona tõttu tuli rohkem kodus aega veeta. Mõtiskledes, kuidas päeva iga hetke hästi ära kasutada, meenusid õpetused, kuidas produktiivsuse suurendamiseks tuleb hommikul vara ärgata.

Mees prooviski. Istus koduaknale ja hakkas seal omaette pilli mängima. „Avastasin, et varajane ärkamine avardab maailma ja laseb ka päikest näha,“ räägib ta. Silveri sõnul on nii märtsis kui ka aprillis just päikese tõusmise hetk sageli ainus, mil päeva jooksul päikest näeb – pärast kaob see jälle pilvede taha. „Toad ja meeled saavad siis päikest täis, see on nii ilus,“ kiidab ta.

Aeg iseendale

Veelgi enam – Silver tunnistab, et enne möödunud kevadet ta vabatahtlikult nii vara ei ärganud. Aga tänu hommikuüminatele on temast saanud hommikuinimene. „Avastasin, et kui tõusta enne peret tunnikese jagu varem, jääb mul aega endale, mul on oma isiklik ruum. Ka hommikuüminad sündisid soovist iseend mitte ära kaotada,“ avaldab ta.

Nii leidis Silver end mullu vahepeal seitsmel päeval järjest hommikuti musitseerimas ja uusi mõtteid otsimas. „See oli hea loomeaeg, mil sündis mitu uut laulu,“ kiidab ta, et hommikud tõesti on produktiivsed. Üks mullu sündinu, pealkirjaga „Hommikuüminad“, ilmus just singlina.

Kui esialgu istus Silver varahommikul kodusel aknalaual üksi, päike mõnusalt selja tagant paistmas, siis äkki tundis, et sellest ei piisa. Ja alustas suhtlusportaalis Facebook otseülekannet. „Korraga tekkis tunne, et ma enam polegi justkui üksi, et tuba on justkui rahvast täis,“ naeratab ta, et see andis tegemistesse uut indu. Ka see hommik oli teistmoodi ja ergutav, kui ta äkki leidis abikaasa Kristiina Ehini aias tooliga istumas ja teda kuulamas. Seda enam, et nainegi tavaliselt nii vara ei ärka.

ERILISED JA ERINEVAD: Pole kaht ühesugust hommikuüminat. Ühest küljest üllatab loodus, teisalt on erinevad Silveri kaaslased sel varahommikusel ajal. Tänavu on teiste seas temaga koos laulnud Kristiina Ehin … Foto: Ilmar Naaber