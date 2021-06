Arlet Palmiste naaseb hea sõbra Jaagup Kreemiga teleekraanile: oleme kord isegi kakelnud, ta ründas mind tooliga, endal silmad vihast punased 

Kuna koroonaviiruse levik lõpetas ürituste korraldamise, otsustas läbi elu mitmekülgsusega silma paistnud Arlet (48) taas telekaamera ette astuda. Varem saateid „Va bank“, „Reis ümber Euroopa“, „Kaos TV“ jt juhtinud mees leidis, et suvised seikluslikud reisisaated on ju ikka popid olnud. Kuna Arlet ise elab perega Piibe maantee veerel Sääskülas, on see piirkond talle eriti tuttav. Ja kuhjaga väärt, et teistelegi tutvustada.